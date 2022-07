Daniel Alves - AFP

Publicado 01/07/2022 15:15

Após sair do Barcelona, Dani Alves está livre no mercado de transferências em busca de um novo clube para seguir nos gramados e jogar a próxima Copa do Mundo. O lateral-direito, de 39 anos, já não conta com tantas oportunidades na Europa, mas vê com bons olhos o mercado da América do Norte.

O futebol do México, que atrai muitos atletas do velho continente, pode ser um destino para Dani Alves.

De acordo com o jornalista Bruno Andrade, o jogador está na mira da Liga MX, que tem Pumas e Tigres dispostos a contratá-lo.

No primeiro momento, o Pumas fez uma consulta ao brasileiro e, ao perceber que o lateral deu atenção quanto a chance de jogar no México, os Felinos também entraram no jogo para, quem sabe, contar com o experiente lateral.

Daniel Alves busca um clube para poder se manter nos holofotes às vésperas da Copa do Mundo e teve seu nome ligado recentemente ao Athletico-PR para a sequência da temporada do Brasileirão.