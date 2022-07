Logo da ESPN Brasil - Reprodução

Logo da ESPN BrasilReprodução

Publicado 01/07/2022 15:43

Fernando Saraiva e Fernando Campos são os novos contratados da ESPN Divulgação Rio - A ESPN anunciou nesta sexta-feira a contratação de dois reforços para sua equipe. A emissora do Grupo Disney fechou com Fernando Saraiva, que trabalhou na Globo por 22 anos e deixou a emissora no fim do ano passado, e Fernando Campos, ex-comentarista da TNT Sports.

Fernando Saraiva ficará sediado no Rio de Janeiro e fará sua estreia na nova casa na próxima terça-feira, participando do ESPN F360, SportsCenter e ESPN F90 especial direto do Maracanã, que receberá o segundo jogo das oitavas de final da Libertadores, entre Flamengo e Tolima. Já Campos, que dará expediente em São Paulo, também aparece pela primeira vez no canal na terça, quando estará na bancada do ESPN FC.

O Grupo Disney tem investido pesado em direitos de transmissão de campeonatos e por isso tem buscado contratar mais profissionais. Recentemente, a ESPN renovou com a Libertadores por mais três anos e fechou com a Nations League, a Supercopa da Espanha, Copa Sul-Americana, Recopa, Eliminatórias da Europa de seleções e Copa do Nordeste.