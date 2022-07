Presidente da Fifa, Gianni Infantino - Foto: Geoff Caddick/AFP

Presidente da Fifa, Gianni Infantino Foto: Geoff Caddick/AFP

Publicado 01/07/2022 16:03

Rio - A partir desta sexta-feira passam a valer as novas regras criadas pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) para tentar disciplinar o mercado de empréstimos de jogadores entre clubes. O pacote foi anunciado pela entidade em janeiro deste ano, e a ideia é que se torne cada vez mais rígido.

A Fifa pretende tentar evitar que clubes com muito poderio financeiro acumulem um excesso de jogadores mesmo sem ter a intenção de utilizá-los. No início do ano, por exemplo, o Chelsea possuía 22 atletas emprestados. E, ao colocar as regras em vigor, esse número fica limitado a oito. No ano que vem, passará a ser sete e, em 2024, seis. Até então, não havia limite.

As novas regras que começam a valer hoje:



- Os empréstimos não poderão durar mais do que um ano

- Está proibido o sub-empréstimo (um clube não poderá tomar um jogador emprestado e repassá-lo a outro)

- Nenhum clube pode ter mais do que três atletas emprestados para (ou de) um mesmo clube

Exceção: Jogadores com menos de 21 anos e jogadores formados nas categorias de base de um clube estão isentos dessas limitações. Ou seja, a Fifa quer limitar a "compra para empréstimo".