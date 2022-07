Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Apresentador Neto - Os Donos da BolaFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 01/07/2022 16:00

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, voltou a criticar a "soberba" do Flamengo, nesta sexta-feira (1), após relembrar a passagem de Jorge Jesus, que atualmente comanda o Fenerbahçe, da Turquia. Na ocasião, o ex-jogador comparou o trabalho do treinador português com os de Abel Ferreira, no Palmeiras, e também de Vitor Pereira, no Corinthians.

"O Abel Ferreira estudou o Palmeiras quando chegou. O Vítor Pereira entendeu o que acontece no Corinthians. Olha o que acontece com esses dois portugueses. Com Jorge Jesus, foi uma fase que teve do Flamengo. A soberba do Flamengo em achar que sabem tudo e que o futebol só depende deles. Não é isso", afirmou Neto no 'Os Donos da Bola'.

Além disso, Neto afirmou que o Vasco é mais importante politicamente que o Flamengo, e aumentou o antagonismo entre os dois clubes cariocas com a declaração no programa "Os Donos da Bola".

"O Vasco tem mais empoderamento de torcida que o Flamengo. O Vasco, politicamente, é muito mais importante que o Flamengo", disparou o apresentador.