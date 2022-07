Vidal - Divulgação

Publicado 01/07/2022 16:02

Rio - O Boca Juniors segue seu interesse em contratar o meia Arturo Vidal. E de acordo com veículos argentinos com o jornal "Olé" e a "TyC Sports", o clube de Buenos Aires fez uma proposta pelo chileno oferecendo três anos de contrato. O clima na equipe hexacampeã da Libertadores seria de otimismo.

O jogador, de 35 anos, que já deixou público o desejo de defender o Flamengo, está mais distante de acertar com o clube carioca. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o staff do chileno não gostou da proposta feita pelo Rubro-Negro. O grupo de empresários que administra a carreira do jogador enviou uma contraproposta ao clube carioca, mas ainda não houve retorno. Com isso, as conversas esfriaram.

De acordo com o site ‘Sportitalia’, o jogador e a Inter de Milão finalizaram o acordo de rescisão. O clube italiano irá pagar cerca de quatro milhões de euros (aproximadamente R$ 22 milhões) para liberar o jogador de cumprir seu vínculo até o meio do ano que vem.

No clube de Milão desde 2020, Vidal não conseguiu desempenhar o futebol esperado pela Inter. Além do Flamengo, o chileno também interessa ao Boca Juniors, da Argentina, e também a clubes do futebol dos Estados Unidos. O meia tem uma carreira consolidada na Europa, com passagem importante por grandes equipes do futebol europeu como Juventus, Barcelona e Bayern.