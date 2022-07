Vinicius Júnior e Casimiro Miguel gravando o primeiro episodio do "Que Papinho!" - Reprodução/Instagram Casimiro

Publicado 01/07/2022 19:57

Rio - O streamer e jornalista Casimiro Miguel anunciou, nesta sexta-feira (01), o lançamento do seu canal oficial de entrevistas no YouTube. Denominado como "Que Papinho!", o novo programa do influenciador trará conversas inéditas com convidados de dentro e de fora do mundo do futebol.

Chegou o 'Que Papinho', primeiro programa de conteúdo original do Cazé!



E o primeiro convidado é ele: @vinijr



inscreva-se: https://t.co/mSPuuDq0b5 pic.twitter.com/J7ZaeopfKg — Cortes do Casimito (OFICIAL) (@cortesdocaze) July 1, 2022

Para o primeiro episódio, o convidado de Casimiro será o atacante do Real Madrid, Vinicius Júnior. A conversa irá ao ar na próxima segunda-feira (04), às 18h (de Brasília), e terá react ao vivo no canal da Twitch do influenciador. A gravação com o ex-atacante do Flamengo ocorreu no Instituto Vini Jr, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ainda não se tem informações sobre futuros convidados do programa. No entanto, diversos fãs do influenciador fizeram sugestões de influenciadores e jogadores de futebol que podem, em breve, participar das entrevistas.

Em menos de uma hora de divulgação, o canal "Que Papinho!", já atingiu a marca de 14 mil inscritos. Além disso, o episódio com Vinicius Júnior, antes mesmo de ser lançado, já conta com mais de mil likes.