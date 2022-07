Torcida vascaína irá fazer provocações aos gestores do Maracanã, Flamengo e Fluminense - Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 03/07/2022 14:56 | Atualizado 03/07/2022 15:05

Rio - Nas últimas semanas, Flamengo e Vasco travaram uma briga judicial ao uso do Maracanã. Apesar de possuir São Januário, o Cruzmaltino vai mandar o jogo contra o Sport no estádio, às 16 deste domingo, contra a vontade do Rubro-Negro e de seu interveniente Fluminense. Com isso, os torcedores vascaínos produziram adesivos com quatro estampas em tom de provocação aos clubes gestores do estádio.

Torcida vascaína irá fazer provocações aos gestores do Maracanã, Flamengo e Fluminense Foto: Reprodução/Twitter

Outra provocação foi feita por meio de um avião que voou sobre a praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com uma faixa escrito: "O Maraca é nosso desde 1950". O Vasco, por sua vez, repostou a imagem da faixa que circula nas redes sociais.

Vale lembrar que a briga fora de campo começou quando o Vasco decidiu mudar o jogo contra o Sport, neste domingo, de São Januário para o Maracanã. Após um imbróglio na justiça, já que os atuais gestores Flamengo e Fluminense não queriam liberar o estádio, o embate acabou liberado e confirmado no local pela Confederação de Futebol (CBF).

Além disso, na manhã deste domingo, o clube cruzmaltino emitiu uma nota oficial na qual estima realizar entre 12 e 15 jogos ao ano no Maracanã e, afirma ser possível compor um calendário com Flamengo e Fluminense. Ainda em nota, o Vasco colocou São Januário à disposição do Tricolor para diminuir a quantidade de jogos no local.