Luis Henrique está na mira da Botafogo e FlamengoDivulgação

Publicado 03/07/2022 14:58 | Atualizado 03/07/2022 15:00

Rio - Flamengo e Botafogo travam uma disputa pela contratação do atacante Luis Henrique, do Olympique de Marselha-FRA. As duas equipes tentam contratar o atleta de 20 anos por empréstimo de um ano.

O Flamengo, ao contrário do Botafogo, não fez oferta oficial ainda ao clube francês, mas o desejo é de ter o jogador por empréstimo, segundo os dirigentes do Fla passaram aos empresários do atleta.

A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Thiago Franklin e confirmada pela reportagem.

Atacante que atua pelo lado esquerdo, Luis Henrique não quer permanecer no Marselha e tenta convencer o clube a liberá-lo. O atleta tem contrato com os franceses até 2025 e especula-se que ele também tem sondagens para permanecer na Europa.

Revelado pelo Botafogo, Luis Henrique foi a maior venda da história do clube. Em 2020, foi negociado com o Olympique de Marselha por € 8 milhões (R$ 25 milhões à época).