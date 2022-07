Presidente da Juventus, Andrea Agnelli - Divulgação

Presidente da Juventus, Andrea AgnelliDivulgação

Publicado 03/07/2022 15:59

A Juventus, da Itália, está atenta ao mercado da bola e pode investir na contratação do atacante brasileiro Roberto Firmino, do Liverpool, da Inglaterra. De acordo com publicação do jornal inglês "The Mirror" deste domingo, o clube italiano já iniciou as conversas com o Reds para sondar as possibilidades de fechar um vínculo com o jogador de 30 anos.

Firmino é alvo da Juventus Foto: Paul ELLIS/AFP Conforme informações do veículo, a Juventus já teve uma proposta recusada pelo Liverpool, em que envolvia uma troca pelo francês Adrien Rabiot, ex-jogador do Paris Saint-Germain, da França. No entanto, o clube da Itália não desistiu após a primeira negativa e está disposto a desembolsar até 23 milhões de euros (R$ 127,9 milhões na cotação atual) no negócio, uma vez que os ingleses querem 'se desfazer' do atleta.

Firmino perdeu espaço no Liverpool na última temporada e poderá não renovar seu contrato. Por isso, essa pode ser uma oportunidade para o atacante brasileiro que já compôs um dos trios mais bem sucedidos do futebol nos últimos anos. Ao lado de Salah e Sabio Mané, atuais jogadores do Bayern de Munique, ele conquistou uma Champions League, uma Premier League, um Mundial de Clube, entre outras taças.