Raquel Freestyle - Reprodução Instagram

Raquel Freestyle Reprodução Instagram

Publicado 05/07/2022 14:13

Rio - Representando as mulheres do futebol em um dos prêmios mais badalados do país, Raquel Freestyle vem reforçando nas redes sociais sua indicação ao MTV Miaw 2022 na categoria “Miaw Futebol Clube”. Vale enfatizar que dos oito indicados, estão concorrendo apenas três mulheres.

fotogaleria

O evento, que acontece no dia 27 de julho no Vibra São Paulo, vai premiar 35 categorias e contará novamente com plateia e performances ao vivo no palco, após dois anos sem a presença de público, além da transmissão ao vivo pelo canal MTV e da parceria com a Pluto TV, serviço gratuito de streaming de TV, que disponibilizará conteúdos exclusivos.



Em suas redes sociais, Raquel tem movimentado amigos, familiares e seus mais de 5 milhões de seguidores para a votação em massa. Na campanha, a atleta enfatiza a importância de dar visibilidade para as mulheres que estão conquistando cada vez mais espaço no universo do futebol. E as mensagens de incentivo e carinho do público são inúmeras.



"Sei que estou concorrendo com grandes nomes como Neymar, Gabigol e Iran Ferreira, que por sinal, sou super fã de todos, mas acredito que nós mulheres estamos aí e seria incrível ser uma representante dessas inúmeras guerreiras do esporte, que diariamente lutam pelo seu espaço. Por isso, espero que o público vote bastante para que a chance de eu levar essa premiação aumente”, convida Raquel.

Para participar é simples: basta entrar no site miaw.mtv.com.br e votar em Raquel Freestyle sem limite de quantidade. Há ainda a possibilidade de votar tuitando a hashtag #MTVMIAWFUTEBOLRAQUEL ou seguir o perfil @mtvmiawbrasil no Instagram e publicar o voto nos comentários de qualquer post.



Enquanto a premiação não chega, a “musa das embaixadinhas”, como é carinhosamente conhecida, continua os treinos intensos para a quebra do recorde mundial, ainda esse ano, de maior tempo no controle da bola fazendo embaixadinhas, que atualmente é de 12 horas e 1 minuto. "Espero quebrar esse recorde para mostrar que sonhos são possíveis. Nasci na periferia de São Paulo e quero ser um exemplo de que podemos construir nossa história de sucesso com muita luta e dedicação. Quem sabe consigo quebrar esse recorde no Catar, quando estiver por lá para assistir aos jogos da Copa do Mundo. Torçam por mim!", finaliza a atleta.