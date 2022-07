Luva de Pedreiro mostra sua nova casa - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/07/2022 14:10

Após polêmicas com o antigo empresário, Luva de Pedreiro está finalmente colhendo os frutos do sucesso que vem plantando nos últimos meses. Recentemente, o influenciador se mudou da casa que vivia no interior da Bahia e agora reside em uma mansão de luxo no litoral de Pernambuco.

A mansão de Luva fica localizada em um condomínio de frente para a Praia do Serrambi. De acordo com informação do jornalista Leo Dias para o site "Metrópoles", alguns artistas possuem casas na mesma área e poderosos do nordeste gostam de se concentrar no local.

A praia é localizada no município de Ipojuca e fica próxima do Porto de Galinhas (cerca de 14km). De acordo com Leo Dias, a mansão conta com piscina, churrasqueira, garagem, quatro quartos e cinco banheiros. O jornalista também apurou que o aluguel da casa custa mais de R$30 mil por mês.

O novo espaço é bem adequado para Luva curtir ao lado dos amigos e da família. Além da mansão de luxo, o influenciador também poderá aproveitar as belezas naturais do Nordeste. A nova casa de Luva vem gerando muita repercussão positiva dos fãs nas redes sociais.