Maurício Barbieri, treinador do Bragantino - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 05/07/2022 11:17

Rio - O técnico do Red Bull Bragantino, Maurício Barbieri, questionou a atuação do VAR para anular o gol de Artur na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, na noite da última segunda-feira, pela 15ª do Campeonato Brasileiro. Para ele, a linha para revisão de possível impedimento foi traçada de forma errada.

"Finalizamos mais que o dobro do que o adversário, o Cleiton fez uma defesa e numa bola parada eles acharam o gol. A gente teve os gols anulados e até pediria pra vocês que vissem a imagem que foi divulgada da linha traçada e reparem na cor do gramado. Para mim essa linha está traçada de forma equivocada, errada. E é bem claro isso, mas não posso afirmar se estaria ou não (impedido). E que os responsáveis possam responder se Artur estava (impedido) ou não.", disse.

Dois gols do Bragantino foram anulados por impedimento. O primeiro deles e alvo da reclamação de Barbieri foi aos 15 minutos do segundo tempo, em que Artur recebeu lançamento de Sorriso, por trás da defesa do Botafogo e encobriu o goleiro alvinegro, Gatito. Após revisão do VAR, o lance foi anulado. O outro caso foi quando Hyoran cobrou falta e Natan encobriu Gatito de cabeça, que houve impedimento por um ombro à frente do defensor do Botafogo.

Na reta final, mais um lance polêmico foi reclamado por Barbieri. Helinho avançou pelo lado direito da área do Botafogo e puxou a bola para trás, teve contato com Cuesta e caiu. O árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR não consideraram pênalti. Contudo, no ponto de vista do treinador do clube paulista houve penalidade.

"O lance do Helinho é um pênalti porque o Cuesta deixa a perna esticada e toca nele. Se foi força excessiva, força fraca, se não foi, não interessa. Na regra não está prevista 'se eu tocar de leve não é falta'. Ele impediu a progressão do Hélio.", concluiu.