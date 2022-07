Paula Lima é musa do Corinthians - Reprodução Instagram

Publicado 05/07/2022 11:22

Rio - Musa do Corinthians, Paula Lima mostrou todo o seu corpão em um ensaio sensual. Por falar em sensualidade, a modelo diz que posar bem à vontade não é um passaporte para ser desrespeitada ou tocada sem permissão.



"O homem tem que saber que é obrigado a respeitar uma mulher independente de qualquer coisa. Pode usar um shortinho ou saia bem curtinhos ou fazer fotos de lingerie, mas vai tocar nela quem ela permitir e na hora que ela quiser. Quem decide se sim ou se não é a mulher e não a roupa que ela está trajando”, disse a musa fitness.

Ela também fala que está cansada de ser desrespeitada nas redes. "Na rua não acontece, pois parto para briga. Mas na internet, as pessoas acham que podem tudo. Não ia jamais ficar com um cara que assedia ou que usa palavras de baixo calão para se referir a uma mulher", expõe.Paula fala de um episódio marcante. "Estava andando na rua, um cara me chamou de gostosa, falou da minha bunda. Voei no pescoço dele. Sorte minha que ele não reagiu. Mas não aceito essas coisas", recorda.