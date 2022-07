Central do Apito - Reprodução

Central do ApitoReprodução

Publicado 05/07/2022 14:30

Rio - O repórter Eric Faria, da TV Globo, foi às redes sociais defender os ex-árbitros que integram a "Central do Apito". Em sua conta no Twitter, Eric destacou a importância dos colegas para se debater lances polêmicos no futebol.

Discordo. Ali, estao pessoas que trabalharam no alto nível do jogo e estao expondo conhecimento. Como qq comentarista que analisa tatica. Vc concorda ou não. Eles trazem luz ao debate da regra. Eles nao fizeram a regra. Essa historia de “ISSO TEM Q ACABAR” nao me pega. https://t.co/dTYvgT2ZFb — Eric Faria (@ericfaria74) July 4, 2022

“Ali, estão pessoas que trabalharam no alto nível do jogo e estão expondo conhecimento. Como qualquer comentarista que analisa tática. Você concorda ou não. Eles trazem luz ao debate da regra. Eles não fizeram a regra. Essa historia de “isso tem que acabar” não me pega”, disse Eric ao compartilhar uma crítica ao quadro do "Seleção".