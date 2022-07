Narrador da TV Globo - Galvão Bueno - Foto: Reprodução/TV Globo

07/07/2022

Rio - Galvão Bueno revelou um momento de tensão vivido em sua carreira durante o vivido em 1999, após narrar um clássico entre Corinthians e Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores. Durante o “PodFalar, Galvão”, seu podcast na Web, ele contou que Felipão, então técnico do Palmeiras e seu amigo pessoal na época, criticou a forma como ele narrou os gols do Verdão e acabou provocando uma movimentação hostil da torcida.

“Tem um jogo histórico, na fase anterior (semifinal da Libertadores de 1999) contra o Corinthians, aí o narrador, é que às vezes as pessoas não entendem, quando um time tem muito mais volume de jogo, você vai com aquele volume de jogo. A decisão foi nos pênaltis, o Palmeiras mereceu, tinha feito o resultado, e se classificou. E o Felipão, com o aspecto motivacional dele, falou lá com os jogadores ‘o gol do Corinthians é goooooollll e não acaba nunca, e o do Palmeiras é gol’", iniciou Galvão.



“Isso foi uma confusão, porque uma grande luta minha é esse negócio da paixão que se torna ódio, violência por parte do torcedor. Comecei receber ameaças e ‘conselhos’ para não ir fazer o jogo no Parque Antártica. Aí fomos cheio segurança e tivemos que sair no carro da polícia. A torcida queria me esgoelar”, completou