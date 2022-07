logo Rede Globo - logo Rede Globo

Rio - Um dia após a saída de Walter Casagrande, outro ex-jogador deixou a equipe de comentarista da Rede Globo. O ex-jogador do Flamengo, Vasco e Fluminense, Dejan Petkovic encerrou o contrato com a emissora de TV. Ele fazia parte do quadro do grupo midiático desde 2018.

De acordo com nota enviada ao portal "UOL", as partes chegaram a um comum acordo e Petkovic irá desempenhar outras funções, por isso, acabou optando por deixar a emissora. "Em comum acordo, Globo e Petkovic decidiram encerrar a parceria e, a partir de 1º de agosto, o ex-jogador deixa de fazer parte do time de comentaristas esportivos da empresa. Embaixador da Sérvia no Brasil, o craque dos gramados, que conquistou os brasileiros por sua habilidade e carisma, vai se dedicar a projetos pessoais", disse o Grupo Globo .

Nascido na Sérvia, Petkovic chegou ao Brasil no fim dos anos de 1990 para defender o Vitória. Porém, o "Gringo" se tornou ídolo no futebol carioca. Autor do gol icônico do tricampeonato estadual do Flamengo em 2001, o ex-apoiador também foi um dos destaques do título brasileiro do Rubro-Negro em 2009. Ele também atuou por Fluminense, Vasco, Santos e Goiás.