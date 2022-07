Casagrande - Divulgação / Rede Globo

Publicado 07/07/2022 11:21

Rio - O ex-jogador Walter Casagrande encerrou sua passagem pela Rede Globo após 25 anos. Em entrevista ao portal "UOL", o ídolo do Corinthians abordou uma das polêmicas recentes em sua trajetória como comentarista: as críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Casão negou ter sido censurado pela emissora carioca, mas afirmou que a adesão as críticas ao político diminuíram aos poucos no grupo midiático.

"É uma coisa difícil de responder, porque nunca fui censurado. Nunca me chamaram para dizer 'para de falar do Bolsonaro'. O que senti é que meus posicionamentos sociais dentro da Globo não estavam tendo eco interno, com companheiros. Antes tinha. Percebi alguma coisa 'vamos parar com isso', indiretamente, 'vamos diminuir isso'", contou.

Na entrevista ao site, Casagrande reafirmou sua críticas a Jair Bolsonaro e afirmou que o presidente é uma imagem negativa para a política e sociedade brasileira.

"A influência do Bolsonaro é horrorosa para o país. É das piores que já vi na vida. Ele é o pior presidente da história da política brasileira. É um dos piores brasileiros que existe no planeta. Homofobia, racismo e todo preconceito têm aval com ele. Não estou inventando nada. Ele é assim. Tem várias falas dele sendo machista, atacando mulher, principalmente jornalistas, sendo racista e homofóbico também. O presidente dá aval para essa turma toda aí", disse.