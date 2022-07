Thomas Tuchel - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 15/07/2022 17:16

Rio - O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, criticou nesta sexta-feira (15) os meio-campistas Kanté e Loftus-Cheek. A dupla de jogadores não viajou com o elenco do clube inglês para os Estados Unidos por não terem esquema completo de vacinação contra Covid. O técnico alemão afirmou que isso demonstra uma desvantagem para eles.

"Nós não apontamos os dedos para as pessoas. Há uma decisão pessoal a tomar, e eles tomaram essa decisão. Não importa se eu entendo, se eu gosto ou não. Para a vida profissional, (não se vacinar) é uma desvantagem", afirmou Thomas Tuchel.

No último sábado, o Chelsea viajou para Los Angeles. Nesse caso, Kanté e Loftus-Cheek perderão quase duas semanas de treinos com o elenco. Além disso, não disputarão três amistosos nos Estados Unidos. Enquanto isso, os dois atletas seguem trabalhando no centro de treinamento em Cobham, na Inglaterra.

"Kanté sabe o que significa a pré-temporada. Especialmente para ele, nos dá a possibilidade de prepará-lo individualmente. Precisamos que ele tenha mais minutos em campo. Ele é um dos nossos principais jogadores, e esses jogadores precisam estar em campo, senão não serão importantes", completou.