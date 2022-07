Lewandowski - CHRISTOF STACHE / AFP

LewandowskiCHRISTOF STACHE / AFP

Publicado 15/07/2022 16:40

Rio - O presidente do Barcelona, Joan Laporta, foi questionado nesta sexta-feira (15) sobre a situação da negociação com Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Durante a apresentação do atacante Raphinha, o mandatário do clube espanhol afirmou que ainda aguarda por uma resposta sobre a nova proposta que foi encaminhada aos bávaros pelo centroavante polonês.

"Estamos trabalhando para ter um time muito competitivo. Hoje temos o Raphinha, a quem agradeço por colocar o Barça à frente. Quanto aos outros jogadores, fizemos o que tínhamos que fazer. Entramos em contato com o outro clube . E vamos ver como vai ser isso. Agora mantemos a reserva por respeito ao Bayern. A resposta à oferta não veio", declarou Joan Laporta.

Em dado momento, Laporta brincou e disse que já imaginou um lance de gol do Barcelona com assistência de Raphinha para Lewandowski. Além disso, o presidente do clube espanhol revelou que todas as contratações foram com indicação do treinador Xavi.

"No Clássico do circuito poderia ter havido uma jogada de direita de Raphinha que terminou em gol. Com Lewandowski? Não sei", brincou Laporta.

"Nos propusemos o objetivo de reforçar a equipe na linha que Xavi nos pediu para fazer. Raphinha está nessa linha. Também para Dembélé ficar. E agora continuamos trabalhando para alcançar as operações que a comissão técnica se propôs a nós", concluiu.