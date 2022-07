Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 15/07/2022 15:20

Rio - Uma notícia triste no futebol argentino. O jogador Federico Potarski, de 29 anos, foi morto na noite da última quinta-feira, após sofrer um assalto, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo. Ele foi abordado por criminosos e levou um tiro na cabeça.

O crime ocorreu no bairro de San Alberto, no distrito de La Matanza, província da capital Buenos Aires. De acordo com testemunhas, o assassinato aconteceu após uma tentativa de roubar o veículo. Federico defendia o Berazategui, da Argentina, e trabalhava como motorista de noite e treinava na parte da manhã.

De acordo com informações do canal "Todo Noticias", da Argentina. A região em que o crime aconteceu é considerada uma zona de risco. Após ser baleado, o jogador foi levado ao Hospital Paroissien, mas chegou sem vida.

Os bandidos conseguiram fugir do local e agora a polícia trabalha para solucionar o caso. No local, as autoridades encontraram restos de munição de arma 9mm.