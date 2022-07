Bruno Nazário - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Bruno NazárioFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 15/07/2022 15:14

Rio - O meio-campista Bruno Nazário, de 27 anos, foi anunciado oficialmente pelo Juventude nesta sexta-feira (15) para a sequência do Campeonato Brasileiro. O jogador chega ao clube gaúcho por empréstimo do Vasco com contrato até o final da temporada.

Bruno Nazário chega por empréstimo ao Juventude Foto: Divulgação/Juventude

No início deste ano, Bruno Nazário chegou ao Vasco para a disputa do Brasileirão da Série B. No entanto, o jogador não conseguiu se firmar e disputou apenas 17 partidas pelo Cruz-Maltino. A contratação no Juventude é considerada fundamental pela carência do clube gaúcho, de um meia de criação. Antes do atleta, o Juve tinha apenas Marlon na posição.

A estreia de Bruno Nazário pelo Juventude será na próxima quarta-feira (20), contra o Flamengo, às 20h30, no Maracanã. Apesar de já estar treinando com o elenco desde o início da semana, o jogador só poderá entrar em campo após a abertura da janela de transferências, que reabre na segunda-feira (18).