NeymarPSG / Divulgação

Publicado 15/07/2022 14:00

Rio - O atacante Neymar não pode participar do primeiro jogo do PSG na temporada. De acordo com o jornal francês "L'Equipe", o camisa 10 sofreu uma pancada no quadril no treino da última terça-feira e não teve condições de encarar o Quevilly, time francês da segunda divisão, nesta sexta.

Neymar não participou dos últimos dois treinos do clube francês, no entanto, ele irá viajar com o PSG para o Japão, para participar da turnê de verão de dez dias. Apesar das dores, o brasileiro não preocupa o clube francÊs.

A temporada do PSG vai começar oficialmente no próximo dia 31, com a disputa da Supercopa da França, contra o Nantes. Em território japonês, o clube francês vai enfrentar o Kawasaki Frontale, no dia 20, Urawa Reds, dia 23, e Gamba Osaka, dia 25.