Raphinha - Divulgação / Barcelona

RaphinhaDivulgação / Barcelona

Publicado 15/07/2022 12:05

Rio - Contratado como reforço do Barcelona, o atacante Raphinha, de 25 anos, foi apresentado no Camp Nou nesta sexta-feira. O jogador reforçou o seu desejo de atuar pelo clube catalão e citou o histórico de grandes ídolos brasileiros do clube espanhol como: Romário, Rivaldo e Ronaldinho.

"É um prazer enorme estar aqui. Só posso agradecer pela oportunidade de vestir a camisa do Barcelona. Tenho grandes ídolos que já jogaram por esse clube, que fizeram história. Se eu conseguir fazer a metade, para mim já será muito. Estou realizando um sonho de criança e vou dar o meu melhor para ajudar o Barça a voltar a ser o Barça", disse o atacante.

O Barcelona vai pagar ao Leeds cerca de 58 milhões de euros(R$ 316 milhões) por Raphinha, com bônus que podem levar o negócio a 67 milhões de euros (R$ 365 milhões). O Chelsea chegou a oferecer um valor maior pelo atacante, mas o desejo de jogar no clube espanhol do brasileiro prevaleceu.

Revelado pelo Avaí, Raphinha se transferiu para o futebol português com 19 anos. Em 2019, ele acertou com o Rennes, da França. Foi contratado pelo Leeds em 2020. Na última temporada, ele entrou em campo em 36 jogos, fez 11 gols e deu três assistências. A boa fase o levou a ser convocado pela seleção brasileira.