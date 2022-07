Estrangeira revela convite de Neymar para visitar Paris e mostra conversa no celular - Reprodução

Publicado 15/07/2022 11:52

Um vídeo no Tik Tok 'viralizou' após uma jovem expor conversas com Neymar, onde o atacante do PSG e da Seleção a convida para visitar Paris. A moça se chama Olivia Kelly e é uma modelo fitness australiana.

O conteúdo foi publicado no perfil 'Stevey Pants' e, nele, a mulher mostrou conversas com a conta verificada do brasileiro em maio deste ano. O apresentador do canal se mostrou incrédulo com a situação e no entorno, durante a entrevista, colega afirmaram que Neymar teria ligado para a modelo.

O vídeo foi publicado na última segunda-feira e já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações. Atualmente, Neymar tem sido assunto nas redes sociais por um possível término de relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.

Nesta semana, o jogador ainda rebateu uma internauta que reclamou da 'vida de solteiro' do craque.



"O que eu quero é que você tome conta da sua vida", disse ele, nas redes sociais.