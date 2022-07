Gnabry (E) e Lewandowski conquistaram a última Bundesliga pelo Bayern - Divulgação/AFP

Publicado 15/07/2022 13:37

Apesar do interesse do Chelsea, o atacante Serge Gnabry deve renovar seu contrato com o Bayern de Munique até 2026, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O acordo deve ser oficializado na próxima semana.

O alemão, que tem contrato com a equipe bávara até 2023, sempre deu prioridade por uma renovação com o Bayern. Além disso, os empresários de Gnabry possuem uma excelente relação com o atual campeão da Bundesliga.

O nome do camisa sete também chegou a ser especulado no Real Madrid, embora o clube espanhol nunca tenha realizado uma proposta pelo atleta. O jogador também espera ter mais espaço com uma hipotética saída de Lewandowski.

Na última temporada, Gnabry teve um papel importante no time dirigido por Julian Nagelsmann. O atacante participou de todos os 34 jogos da Bundesliga, marcou 14 gols e contribuiu com seis assistências.