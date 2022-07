Robert Lewandowski não quer seguir no Bayern de Munique - AFP

Publicado 15/07/2022 12:57

Rio - Cada vez mais perto de fechar a contratação do atacante Robert Lewandowski, o Barcelona, da Catalunha, se reuniu com o Bayern de Munique, da Alemanha, na noite desta quinta-feira e promoveu avanços na negociação. Segundo a emissora "Sky Sports", os jornais "As" e "Bild", além do site "The Athletic", veículos da imprensa europeia, os clubes chegaram a um acordo não oficial para a transferência do jogador.

O Barcelona estaria disposto a pagar entre 40 e 50 milhões de euros (cerca de R$ 217 milhões até R$ 271 milhões) pela contratação do centroavante polonês, sendo essa a quarta oferta realizada, para um vínculo de três anos. Lewandowski tem contrato com o Bayern até o meio de 2023, e o clube vem se recusando a liberar o jogador sem uma relevante compensação financeira.

Na última terça-feira, Robert Lewandowski se reapresentou ao clube alemão para exames médicos e testes físicos de início de pré-temporada. O atacante participou dos treinos três dias seguintes, mas segundo o jornal "Bild", chegou atrasado em todos eles.

O Bayern apresentará o elenco da temporada 2022/23 para a torcida neste sábado, em evento com treino aberto na Arena de Munique. Com a proximidade entre Lewandowski e Barcelona, é possível que o atacante não participe disso, já que o time alemão viajará para os Estados Unidos na semana que vem.