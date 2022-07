Marcelo - Divulgação / Real Madrid

Publicado 15/07/2022 15:50

Rio - Sem clube desde que deixou o Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo, de 34 anos, está na mira de um clube italiano. De acordo com informações do jornalista Nicolo Schira, o Monza já teria inclusive aberto conversas com o jogador brasileiro.

Revelado pelo Fluminense, Marcelo recebeu sondagem do próprio tricolor e do Botafogo. Além disso, o jogador também estava na mira de clubes dos Estados Unidos. Porém, o brasileiro sempre deixou claro o seu interesse de seguir no futebol europeu.

Marcelo chegou ao Real Madrid em 2007 e construiu uma das mais brilhantes trajetórias no clube espanhol. O brasileiro conquistou todos os títulos possíveis, incluindo cinco Ligas dos Campeões. Pela seleção brasileira, ele esteve nas Copas de 2014 e 2018.