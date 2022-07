Eriksen é o novo reforço do Manchester United - MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP

Eriksen é o novo reforço do Manchester UnitedMAURICE VAN STEEN / ANP / AFP

Publicado 15/07/2022 16:24

Rio - O Manchester United anunciou a contratação do meia Christian Eriksen nesta sexta-feira. O dinamarquês, que jogou a segunda metade da última temporada com a camisa do Brentford, assinou contrato até 2025.



"O Manchester United é um clube especial e mal posso esperar para começar. Eu tive o privilégio de jogar no Old Trafford diversas vezes, mas fazer isso com a camisa vermelha será um sentimento incrível", disse o atleta em sua chegada.



Eriksen também comentou sobre o fato de poder trabalhar com Erik ten Hag. O comandante dos Red Devils pôde observar o meia de perto quando o dinamarquês se preparava para voltar os gramados no CT do Ajax.



"Eu vi o trabalho de Erik no Ajax e sei do nível de detalhe e preparação que ele e sua comissão colocam todos os dias. É claro que ele é um técnico fantástico. Conversei com ele e aprendi mais sobre sua visão e o jeito que ele quer que o time jogue. Ainda tenho ambições e aqui é o lugar perfeito para seguir minha jornada", comentou.



Após sofrer um mal súbito durante a Eurocopa e perder a primeira metade da temporada, Eriksen foi contratado pelo Brentford na janela de janeiro. Com a camisa do clube inglês, o meia participou de 11 jogos, marcou um gol e deu quatro assistências.