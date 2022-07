Letícia Oro Melo - AFP

Publicado 25/07/2022 10:36

Rio - A brasileira Letícia Oro Melo, de 24 anos, conquistou na noite deste domingo a medalha de bronze no salto em distância, no Mundial de Atletismo, disputado em Eugene, nos Estados Unidos. Após surpreender com a marca de 6.89m, a brasileira projetou ir mais longe no esporte.

"Não tenho medo de ninguém. Se eu tivesse medo ficaria em casa. Porque o esporte é isso. Eu sempre, tanto no estadual quanto agora no mundial, eu não penso: "Ai, quero pegar uma final". Eu sempre penso em medalha. Tanto que eu acertei só um salto e é só um salto que eu preciso", afirmou em entrevista ao SporTV.

A medalha de Letícia foi a segunda do Brasil na competição. Na semana passada, Alison dos Santos, conhecido como Piu, conquistou o ouro nos 400 m com barreira. O atleta havia sigo medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio.