Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 24/07/2022 19:11

A modelo Alyson Eckmann, vencedora da quinta edição do Big Brother, falou nas redes sociais sobre sua relação com o craque Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United. Os dois se conheceram quando o português ainda jogava pelo Real Madrid.



Questionada se já havia sido convidada para uma festa particular com jogadores de futebol, Alyson Eckmann confessou.

"Trabalhei em um evento do Cristiano Ronaldo para o seu novo perfume. Então nos tornamos amigos e ele me convidou para a festa particular. Eu disse que não, de jeito nenhum, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Eu sabia o que aconteceria se eu fosse para a casa dele", afirmou ela.

Diante da recusa, a modelo foi convencida por um amigo. "Meu amigo, que estava lá comigo, me disse: 'Aly, você não pode dizer não, por favor'. Então falei pro Cristiano Ronaldo: 'você tem que mandar para minha casa, com seu motorista, quando eu mandar'. E ele disse: 'Ok, sim'. Então saímos do evento e nos separamos. Meu amigo foi com ele, eu fui com o empresário dele. Acabamos na casa dele. Tomamos algumas taças de champanhe e por volta das três da manhã, eu disse que queria ir para casa e ele me mandou com seu motorista. Foi só isso", garantiu.

Após o encontro, Cristiano Ronaldo e Alyson Eckmann trocaram mensagens durante um mês. “E então, quando saímos de sua casa, ele pediu meu número e mandamos mensagens”, acrescentou Alyson Eckman.

Finalmente, ela declarou como tudo terminou. "Cristiano Ronaldo queria que eu fosse para sua casa. Mas ele morava no meio do nada e não iria para o meio do nada de táxi. E tampouco transo com celebridades só pelo esporte de transar com celebridades. Se você não transar com eles, você causa mais impacto", garantiu.