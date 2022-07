Youtuber brasileiro bateu recorde mundial de maior lucro em site de skins de CS:GO - Reprodução

Youtuber brasileiro bateu recorde mundial de maior lucro em site de skins de CS:GOReprodução

Publicado 24/07/2022 15:30 | Atualizado 24/07/2022 15:32

Rio - O youtuber brasileiro Marcelo Saullo atingiu o recorde mundial de maior lucro em um site de skins de CS:GO. No último sábado (23), o influenciador digital conseguiu fazer um feito inédito, e transformar seu saldo de 4.78 dólares (R$ 24), em uma Luva de Motorista Leopardo das Neves, avaliada em 10.769 dólares (R$ 59.293). O lucro ocorreu em uma livestream que realizava, e o feito foi compartilhado em seu canal no YouTube. Confira a reação do influenciador ao bater o recorde:

Para conseguir ganhar o item de R$ 59 mil, o influenciador tinha apenas 0.0286% de chances. Após ganhar a luva, o influenciador comemorou na sua livestream, junto das mais de mil pessoas que estavam assistindo no momento.

O item ganhado por Saullo possui este valor elevado por ser extremamente raro. Segundo o site "CSGOFloat", especializado em skins do esporte eletrônico, existem apenas 44 luvas semelhantes em todo o planeta.