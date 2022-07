Roberto Firmino, do Liverpool - Paul ELLIS / AFP

Publicado 25/07/2022 12:16

Rio - A Juventus confirmou o interesse pelo atacante Roberto Firmino, do Liverpool. De acordo com o portal italiano "Tuttomercato" em publicação desta segunda-feira, o clube fez uma proposta de 23 milhões de euros (cerca de R$ 129 milhões, na cotação atual) para contar com o brasileiro, que ainda possui mais um ano de contrato com os Reds.

O Liverpool, que já teve a perda do atacante senegalês Sadio Mané para o Bayern de Munique, agora pensa em também negociar Firmino. Essa negociação seria mais uma brecha para a equipe inglesa ir em busca de outros nomes para o setor ofensivo. Além disso, a saída do jogador brasileiro serviria como um novo desafio para ele, uma vez que perdeu espaço com a chegada do atacante uruguaio Darwin Núñez, de 23 anos.

A Juventus, por outro lado, busca um atacante para competir dentro do elenco com Dusan Vlahovic. Álvaro Morata, que esteve emprestado ao clube de Turim na última campanha, era tratado com prioridade, mas o Atlético de Madrid recusou uma oferta dos italianos. Além disso, a Juve perdeu Paulo Dybala sem custos e a chegada de Roberto Firmino é vista como uma espécie de "Plano B", mas chave para as pretensões do treinador Massimiliano Allegri para compor a equipe.