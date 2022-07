Além do United, Sesko também é alvo de outros clubes - Divulgação: Instagram/Benjamin Sesko

Publicado 25/07/2022 11:34

Rio - O Manchester United estaria monitorando o atacante Benjamin Sesko, do RB Salzburg, da Áustria. De acordo com a imprensa inglesa, o jogador de 19 anos é visto como possível substituto de Cristiano Ronaldo, caso o português deixe o time antes do término de seu vencimento de contrato, que vai até junho de 2023. Outros times como Newcastle, Bayern de Munique e Borussia Dortmund também estariam interessados na contratação do jovem.

No entanto, o RB Salzburg deverá fazer jogo duro para liberar o atacante esloveno, uma vez que não aceitará menos de 55 milhões de euros (cerca de R$ 306,5 milhões) na possível negociação. O clube austríaco não teria interesse em negociar Sesko diante do início forte dele na temporada local, que em dois jogos, marcou dois gols e deu uma assistência.

Apesar das sondagens, o United ainda não abriu conversas para tentar a contratação de Sesko. Por outro lado, Cristiano Ronaldo já teria pedido à diretoria que encaminhasse sua saída do clube caso houvesse uma boa proposta. O fato da equipe inglesa ter ficado de fora da Champions League desta temporada seria o principal motivo para CR7 deixar o clube, uma vez que quer disputar a competição.