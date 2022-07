Luto - Reprodução

Publicado 25/07/2022 14:38

Roberto Queiroz Reprodução Rio - O futebol pernambucano acordou de luto nesta segunda-feira. Morreu nesta madrugada, aos 71 anos, em Recife, o narrador esportivo Roberto Queiroz, conhecido como Garganta de Aço. O falecimento foi confirmado pela “Rádio Jornal”, veículo em que o profissional trabalhava.

De acordo com a rádio, um sobrinho de Roberto confirmou que o tio estava internado em um hospital no bairro do Derby, na capital pernambucana, para lutar contra um câncer. No entanto, acabou não resistindo e veio a óbito.

Roberto era conhecido por sua voz potente e fez narrações marcantes de conquistas dos times pernambucanos. O enterro do narrador será nesta segunda-feira (25), no Cemitério Parque das Flores, em Recife.