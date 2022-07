Vágner Love, aos 38 anos, pretende encerrar carreira no Brasil - Divulgação: Instagram/Vágner Love

Publicado 25/07/2022 14:33

O atacante Vágner Love, ex-jogador do Flamengo, que está sem clube desde que deixou o FC Midtjylland, da Dinamarca, no começo deste mês de julho, está prestes a ser confirmado como reforço de uma equipe do futebol brasileiro. O nome do clube não foi divulgado. As informações são do jornalista Fábio Aleixo, no Twitter.

O desejo de Love seria encerrar sua carreira na Rússia, mas a situação mudou porque o Campeonato Russo já está em andamento e os elencos dos principais clubes estão praticamente fechados. O atacante chegou a ser oferecido, mas poucas equipes demonstraram interesse no jogador.

Vágner Love é ídolo no CSKA, clube em que atuou em 259 partidas entre idas e vindas de empréstimo no período entre 2004 e 2013. No total, ele marcou 124 gols e deu 53 assistências. O atacante levantou taças de quatro ligas nacionais, seis copas locais, quatro supercopas e uma Copa Uefa.

Revelado pelo Palmeiras e destaque na campanha do título da Série B em 2003, Love viveu sua principal glória no futebol brasileiro com o título da Série A do Campeonato Brasileiro em 2015 com o Corinthians, clube em que disputou 75 partidas e marcou 23 gols. Ele teve duas passagens pelo Flamengo, a primeira formou o "Império do Amor", ao lado de Adriano em 2010 e depois em 2013. Apesar das boas atuações, não conquistou títulos.

Love teve chances na seleção brasileira e viveu seu melhor momento na conquista da Copa América em 2007, sob o comando de Dunga. Ele foi titular e teve boa atuação na vitória na decisão sobre a Argentina por 3 a 0, na Venezuela.