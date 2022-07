Chay é o novo reforço do Cruzeiro - Foto: Divulgação/Cruzeiro

Chay é o novo reforço do CruzeiroFoto: Divulgação/Cruzeiro

Publicado 27/07/2022 10:58

Rio - O Cruzeiro anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do meia-atacante, Chay, ex-Botafogo. O jogador, de 31 anos, chega ao clube mineiro por empréstimo até o final da temporada. O atleta também interessava ao Bahia, mas deu preferência à Raposa.

EU VI O CHAY!



Campeão do Brasileirão Série B no ano passado, o meio-campista está chegando para reforçar o nosso elenco.



Bem-vindo ao #MaiorDeMinas, Chay! #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/ljapOqnzVh — Cruzeiro (@Cruzeiro) July 27, 2022

Chay foi um dos principais destaques do Botafogo no título da Série B no ano passado. Ele chegou ao Glorioso após se destacar na Portuguesa, no Carioca. Após a chegada de Luis Castro e de reforços para a disputa da Série A, o meia perdeu espaço.

Na atual temporada com o técnico português, Chay disputou 12 jogos na Série A e outros dois na Copa do Brasil, sendo titular em oito partidas, mas não marcou nenhum gol.