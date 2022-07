Adversário do Fluminense na Copa do Brasil, goleiro do Fortaleza prevê 'equilíbrio' na partida - Foto: Divulgação/Fortaleza

Adversário do Fluminense na Copa do Brasil, goleiro do Fortaleza prevê 'equilíbrio' na partidaFoto: Divulgação/Fortaleza

Publicado 26/07/2022 21:15

Rio - Adversário do Fluminense na Copa do Brasil, Marcelo Boeck, do Fortaleza, projetou o confronto com o Tricolor nesta quinta-feira (28), às 16h30, no Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Apesar de ter exaltado a qualidade do time de Fernando Diniz, o goleiro do Leão do Pici afirmou que a equipe nordestina pode garantir a vantagem para o jogo de volta.

"Vamos encarar uma equipe forte, de alto nível, que tem um elenco qualificado. Tem tudo para ser dois jogos equilibrados. Vamos buscar passar de fase. Esse é o objetivo de todos aqui. Lutaremos muito para que isso seja possível", afirmou Marcelo Boeck.



Além disso, Boeck destacou que o primeiro jogo dentro de casa, no Castelão, pode fazer a diferença para o Fortaleza contra o Fluminense.



"Temos que fazer um jogo seguro, sem erros, para buscarmos uma vantagem para o segundo compromisso fora de casa. Estamos confiantes em fazer uma grande apresentação", concluiu.