Walter CasagrandeReprodução/TV Globo

Publicado 26/07/2022 18:18

Rio - Casagrande realizou nesta segunda-feira uma comunicação com os seguidores nas redes sociais. Durante uma interação de perguntas e respostas, o ex-jogador fez projeções para a Copa do Mundo do Catar.



Ao ser questionado sobre os semifinalistas da Copa, Casão afirmou que França, Argentina, Bélgica e Brasil (dependendo das quartas de final) estarão na disputa pelo título da competição. O ex-jogador também revelou que levaria Pedro e Gabigol, atacantes do Flamengo, para o Qatar.



Durante a interação, Casagrande afirmou que se Neymar não ficar se jogando no chão será muito útil para a Seleção. O atacante é uma das principais esperanças do Brasil na Copa e vem treinando forte nas últimas semanas visando a competição.

Casagrande virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após anunciar sua saída da Globo. Polêmico dentro e fora de campo, Casão trabalhou na emissora por 25 anos e participou de seis Copas do Mundo, três Olimpíadas e diversos outros eventos esportivos.