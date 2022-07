Imagem de como o Comitê Organizador de Paris-2024 prevê o desfile das delegações no Rio Sena - Reprodução/Twitter Paris-2024

Publicado 26/07/2022 17:31

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) apresentou os detalhes do planejamento, iniciado antes mesmo dos jogos de Tóquio 20/21, para os Jogos Olímpicos de 2024, que serão realizados em Paris, na França.

Em amostragem realizada nesta terça-feira (26), em São Paulo, o órgão expôs as sedes que o Brasil terá. Estiveram no evento atletas olímpicos renomados, como os ginastas Arthur Zanetti e Arthur Nory, a ex-jogadora de basquete Magic Paula, Maurren Maggi, do atletismo, o nadador Gustavo Borges e o judoca Rogério Sampaio.

A vila olímpica que abrigará os atletas em 2024 será em Saint-Denis, local onde fica o Stade de France. Segundo Ney Wilson, Diretor de Alto Rendimento do COB, o Brasil foi o primeiro país da América a visitar as instalações olímpicas, o que rendeu o poder de escolha de alguns locais.

A vila, que será aberta em 18 de julho de 2024, disponibilizará serviços multidisciplinares, como apoio médico e atendimento psicológico, serviços esportivos (academias), auditórios, áreas de convivência, entre outros.



Devido à limitação de credenciais e de espaço, a região de Saint-Ouen, que fica a 600 metros da vila, será o ponto de apoio à delegação brasileira.



Ney Wilson também explicou que a escolha por Saint-Ouen se deu pela proximidade da sede principal. O local disponibilizará praticamente as mesmas opções da Vila, além de parques olímpicos temporários para atletas de vôlei, vôlei de praia e outras modalidades — como ocorreu em 2012, nos jogos de Londres (ING).



O COB também firmou parceria para utilizar o Chateau, monumento histórico de Saint-Ouen, como uma de suas bases para as famílias dos atletas. Nele, haverá fornecimento de alimentação, serviços médicos e locais de encontro e lazer.



Arthur Zanetti, medalhista de ouro em 2012 nas argolas da ginástica artística, elogiou o planejamento para os jogos de Paris. De acordo com o ginasta, a boa preparação reflete diretamente no desempenho dos atletas.



"Eles fazem tudo para deixar o mais confortável para os atletas conseguirem ter concentração e chegarem na competição e ter um bom desempenho. As estruturas de Paris estão incríveis. Isso reflete para a gente. Deixa a gente bem, confortável e pronto para competir", disse Zanetti, em entrevista ao 'Lance!'.



O Comitê do Brasil também terá sedes em outras cidades além de Paris, pois nem todas as modalidades serão disputadas na capital francesa.



Lille, por exemplo, será a casa do handball, e os atletas da vela ficarão em Marselha, local em que a competição será realizada — os veleiros frequentarão a cidade, que está em negociações com o COB para abrigá-los, neste ano e em 2023, para poderem se ambientar. O surfe acontecerá no Tahiti, e os atletas também terão sede na ilha.



Programa 'Vivência Olímpica' levará jovens atletas aos jogos



Paralisado na Olimpíada de Tóquio devido à pandemia da covid-19, o programa 'Vivência Olímpica' teve seu retorno anunciado pelo COB. A iniciativa leva jovens atletas não classificados para terem contato com o dia a dia dos jogos.



Rebeca Andrade (ouro na ginástica artística em 2020/2021), Isaquias Queiroz (ouro na canoagem em 2020/2021) e Thiago Braz (ouro no salto com vara em 2016, no Rio de Janeiro), são alguns dos atletas que já participaram do programa no passado.

Para 2024, 20 jovens irão à França pelo projeto, sendo 10 mulheres e 10 homens.



Hall da fama



O COB adicionou mais dois ídolos do esporte brasileiro ao seu hall da fama: o ex-nadador Gustavo Borges (duas medalhas de prata e duas de bronze) e o ex-judoca Rogério Sampaio (ouro em 1992), que hoje também é diretor-geral do Comitê.



"Lembro muito de uma grande emoção de quando conquistei a medalha: o sentimento de poder estar ao lado dos meus ídolos, pessoas que me inspiraram", contou Sampaio.