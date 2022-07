Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United - AFP

Publicado 26/07/2022 16:47

Rio - Com futuro indefinido, o atacante Cristiano Ronaldo voltou a treinar no Manchester United, mas está afastado dos seus companheiros. O jogador, inclusive, participou de uma reunião nesta terça-feira (26), para definir o seu futuro. Segundo informações do jornal britânico "Telegraph", CR7 informou no encontro que deseja se transferir para outro clube, mas a diretoria segue irredutível em evitar a venda.

Além de Cristiano Ronaldo, a reunião também contou com a presença do agente do jogador, Jorge Mendes, do CEO do Manchester United, Richard Arnold e do mentor de Cristiano Ronaldo, Sir Alex Ferguson, que é um dos maiores ídolos dos Red Devils.

Sir Alex Ferguson é uma das esperanças do Manchester United para convencer o atacante português a repensar a escolha de se transferir para outro clube. O ex-treinador tem uma grande amizade com Cristiano, e possui bastante influência em sua carreira.

Cristiano Ronaldo entende que já está nos últimos passos de sua carreira. Por isto, pretende se transferir para poder disputar mais uma edição da Liga dos Campeões da Europa. No entanto, enquanto nenhuma negociação se concretiza, o técnico Erik Ten Hag segue dizendo ser a favor da permanência do astro português.