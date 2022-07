Ex-zagueiro do Fluminense acerta com clube da Série A - Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

Ex-zagueiro do Fluminense acerta com clube da Série AFoto: Nelson Perez/Fluminense FC

Publicado 26/07/2022 16:10

Rio - A busca do Juventude por reforços para sequência do Campeonato Brasileiro continua a pleno vapor. De acordo com o portal "GE", a diretoria do clube gaúcho acertou a contratação por empréstimo de Ygor Nogueira, que pertence ao Mazatlán, do México. O zagueiro, de 27 anos, foi revelado pela base do Fluminense.

Ainda de acordo com o portal, o Juventude está acertando os últimos detalhes para anunciar a chegada do zagueiro. Ygor Nogueira é visto pela diretoria do Jaconero como uma das peças principais da equipe para substituir Vitor Mendes, que sofreu uma lesão muscular e pode ficar afastado por mais de um mês. O jogador é o quarto reforço do clube gaúcho, que já acertou com Bruno Nazário, ex-Vasco, Anderson Leite e Vitor Leque.

Revelado pelo Fluminense, Ygor Nogueira tem passagem pelo Gent, da Bélgica, antes de chegar ao Figueirense. Em 2018, com a camisa do clube catarinense, o zagueiro disputou 43 jogos, sendo 28 da Série B do Brasileiro, e se tornou um dos destaques. Em seguida, foi contratado pelo Gil Vicente, de Portugal, onde permaneceu por dois anos com mais de 50 partidas. Em 2021, foi contratado pelo Mazatlán, do México.