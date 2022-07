Eriksen é apresentado como novo reforço do Manchester United - Foto: Divulgação/Manchester United

Eriksen é apresentado como novo reforço do Manchester UnitedFoto: Divulgação/Manchester United

Publicado 26/07/2022 15:42 | Atualizado 26/07/2022 15:51

Após ser anunciado na sexta-feira (15), Christian Eriksen foi apresentado oficialmente no Manchester United nesta terça-feira. A cerimônia, que aconteceu pouco mais de um ano depois do mal súbito que o meio-campista sofreu na Eurocopa em jogo pela seleção polonesa, marca uma nova etapa de sua carreira, aos 30 anos.

Em entrevista aos canais oficiais do United, Eriksen falou de suas ambições neste novo momento em que se encontra na Premier League e na importância do técnico Erik Ten Hag em sua chegada a Manchester, com vínculo de três anos.

"Eu vim para jogar futebol, não venho apenas pelo símbolo em si, quero jogar. Obviamente que falar com o treinador e ouvir suas ideias sobre o tipo de futebol que pretende colocar em prática me influenciou na tomada de decisão de vir para o Manchester United", disse.

The new chapter has started pic.twitter.com/TgGLP8Q6Oc — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) July 26, 2022

Eriksen foi revelado pelo Ajax e tem passagens por Tottenham, Inter de Milão e, antes de fechar com o Manchester United, jogou por último no Brentford, clube onde atuou em 11 jogos, marcou um gol e deu quatro assistências em seis meses de contrato.