Cristiano Ronaldo foi recusado pelo Paris Saint-GermainGLYN KIRK / AFP

Publicado 26/07/2022 15:34

Rio - O futuro de Cristiano Ronaldo no futebol segue indefinido. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o português, de 37 anos, continua com interesse de deixar o Manchester United. Ele teria inclusive topado receber um salário inferior para acertar com o Atlético de Madrid.

O clube espanhol é a única equipe que disputa a Liga dos Campeões que demonstrou interesse no jogador. No entanto, mesmo com a redução salarial, o Atlético de Madrid precisará reformular o elenco para ter condições de pagar o vencimentos do português.

Nesta terça-feira, Cristiano Ronaldo compareceu ao CT do Manchester United, pela manhã, na companhia do seu agente, Jorge Mendes. O encontro pode ser decisivo para o futuro do atacante e deve ter até a presença do ex-treinador Alex Ferguson, à convite do clube inglês.

Cristiano Ronaldo ainda tem mais um ano de contrato com o United, mas já deixou claro que não pretende seguir no time porque gostaria de disputar a Liga dos Campeões, competição para a qual o United não se classificou. A postura do português gerou seguidos rumores nas últimas semanas.



Nesta terça, o atacante chegou ao clube na companhia do seu empresário. De acordo com o canal Sky Sports, o United teria convidado Ferguson para ajudar a convencer o jogador a permanecer no clube. Lenda do clube, o ex-técnico teria sido um dos pivôs do retorno de CR7 no ano passado. Ferguson e Ronaldo têm relação próxima, iniciada na primeira passagem do atleta pelo clube, entre 2003 e 2009.