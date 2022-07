Vinicius Junior durante pré-temporada nos EUA - Divulgação / Real Madrid

Publicado 26/07/2022 14:47

Rio - Em preparação para início de mais uma temporada no futebol europeu, Vinicius Junior recordou seus primeiros dias no Real Madrid. O jogador, de 22 anos, citou a importância de Benzema no seu amadurecimento e falou sobre o bom relacionamento com o francês dentro do campo.

"É sempre importante ter influência nas partidas e Karim (Benzema) sempre me diz para ser corajoso desde que cheguei ao clube. Você tem que finalizar para marcar ou passar para ajudar. Se não, fique com a bola. Nossa conexão tem sido muito boa e conseguimos vencer muitos jogos juntos", afirmou em entrevista ao site oficial do Real.



Vinicius viveu uma grande temporada pelo Real Madrid, com muitos gols, sendo o mais decisivo que valeu o título da Liga dos Campeões contra o Liverpool. O atacante, no entanto, afirmou que o seu melhor fundamento continua sendo o drible.a

"O que eu faço de melhor é driblar. Eu sempre tento. Mesmo quando não dá certo, tento de novo. Quero avançar o máximo possível e dar ao meu time a opção do melhor jogo em campo. Quando consigo, fica um rival a menos para mim e um a menos para todos", disse.