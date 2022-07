Iara Ferreira - Reprodução/ Instagram

Iara FerreiraReprodução/ Instagram

Publicado 26/07/2022 13:30

Rio - Candidata ao posto de Bela da Copa do Mundo de 2022, Iara Ferreira faz muito sucesso no OnlyFans, plataforma digital de conteúdo adulto. Ao analisar o universo do futebol, a brasileira afirmou que já teve um caso com um jogador do Palmeiras e que recebeu uma proposta indecente do atleta.

fotogaleria

"Na época, ele fez uma proposta indecente. Pediu para eu sair do OnlyFans e parar de vender meus vídeos adultos. Além disso, me proibiu de participar de qualquer outro concurso de beleza. Ele foi muito otário, queria me controlar", afirmou ela em conteúdo divulgado pelo portal "UOL".

Iara, que mora nos Estados Unidos, e irá representar o país no concurso, elogiou a qualidade do seu ex-affair como jogador, mas criticou suas atitudes.

"É machismo e hipocrisia, coisa de quem não se garante. Ele até batia um bolão, mas se achava muito, era metido e abusivo. Queria até escolher as minhas roupas", disse.