Lewandowski diz que coloca artilharia em segundo plano no BarcelonaFoto: Divulgação/Barcelona

Publicado 26/07/2022 15:15

Rio - O atacante Robert Lewandowski adotou um discurso de humildade em entrevista prévia ao amistoso do Barcelona contra a Juventus, às 21h30, nesta terça-feira (26), em Dallas, nos Estados Unidos. Na ocasião, o jogador polonês, de 33 anos, colocou a artilharia em segundo plano e afirmou que prioriza vitórias do clube catalão nesta temporada.

"É claro que tentarei fazer o meu melhor, buscar fazer muitos gols. Mas, antes de tudo, o importante é o time vencer. O bem do time vem em primeiro lugar, talvez depois os meus gols. Claro, minha cabeça sempre estará em marcar gols e ajudar a equipe a vencer. Esse meu objetivo e meu desafio para temporada", afirmou Robert Lewandowski.

Lewandowski é a principal peça do presidente Joan Laporta para colocar o Barcelona novamente no caminho dos títulos. Apesar da péssima situação financeira, o clube catalão trabalhou em uma complexa engenharia para trazer o polonês, Raphinha, do Leeds United, Kessié, do Milan, e a renovação de contrato com Dembélé.