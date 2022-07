Taça da Copa Libertadores da América - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Taça da Copa Libertadores da AméricaAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 26/07/2022 15:01

Rio - A final da Libertadores que irá acontecer no dia 29 de outubro pode mudar de sede. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o estádio do Barcelona de Guayaquil, Monumental, não teve cumprida as exigências da Conmebol, principalmente em relação à estrutura de transmissão. Com isso, a entidade está avaliando fazer a decisão em outro lugar.

A Libertadores vem sendo disputada em jogo único desde 2019. Lima, Rio de Janeiro e Montevidéu já receberam a decisão do torneio. No ano de estreia, a finalíssima entre Flamengo e River Plate seria disputada em Santiago, porém, a cidade vivia momentos de tensão devido a protestos políticos.

Cinco clubes brasileiros sonham com o título da competição. Flamengo, Corinthians, Athletico-PR, Palmeiras e Atlético-MG. Como há dois confrontos brasileiros nas quartas de final, haverá ao menos dois clubes do país nas semifinais do torneio.