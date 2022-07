Daniel Alves é o novo reforço do Pumas - Foto: Divulgação/Pumas

Publicado 26/07/2022 16:59

Rio - O lateral-direito Dani Alves foi anunciado como novo reforço do Pumas (MEX), depois de não renovar contrato com o Barcelona e ficar livre no mercado por mais de um mês. Nesta segunda-feira, Mano falou e criticou a transferência do jogador para o futebol mexicano. Segundo o comentarista do 'Arena SBT', o fim de carreira do atleta é 'melancólico'.



- Melancólico. O Daniel Alves está escanteado. Não conseguiu fazer sucesso no Barcelona na última passagem dele, clube no qual é ídolo. Então, praticamente ninguém queria o Daniel Alves. Sabe por que ele aceitou o contrato com o Pumas? Porque o Tite disse para ele jogar em algum clube como titular. Ele vai dar uma enganada - afirmou Mano, durante o quadro "Placa da Discórdia".



Mano complementa sua explicação destacando a carreira do lateral-direito. Contudo, aponta um final de carreira ruim.



- Ninguém está contestando o passado dele. A história é vitoriosa, é um cara merecedor, multicampeão por onde passou, mas o final dele é triste.

No ano passado Daniel Alves voltou ao Barcelona para disputar a segunda metade da temporada 2021/2022 e para ajudar a equipe em um momento de fragilidade de lideranças no vestiário. Isso se deu muito por causa da relação próxima com Xavi Hernández, seu ex-companheiro e atual técnico do Barcelona.



Além do Barça, Dani Alves tem passagens por Sevilla, Juventus e PSG. Sua última passagem pelo futebol brasileiro foi no São Paulo, onde se despediu com atritos, antes de retornar a Catalunha. Aos 39 anos, Daniel Alves vive a expectativa de disputar sua terceira Copa do Mundo.