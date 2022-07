Raphinha, atacante do Barcelona - Reprodução/Instagram Raphinha

Raphinha, atacante do BarcelonaReprodução/Instagram Raphinha

Publicado 26/07/2022 18:05

Rio - Recém-contratado pelo Barcelona, o atacante Raphinha estreou com o pé direito. O brasileiro marcou o gol do clube catalão na vitória sobre o Real Madrid, no último domingo (24). Após a partida, o jogador comentou sobre suas inspirações, e falou sobre a história que Neymar e Ronaldinho Gaúcho fizeram com a camisa do Barça.

"Ronaldinho Gaúcho (grande ídolo). Quando criança, sendo da mesma cidade e bairro que eu e sendo um amigo próximo da minha família, sendo um grande jogador de futebol e uma grande pessoa, ele foi uma pessoa que me inspirou muito", disse Raphinha ao jornal "Mundo Deportivo", antes de completar:

"Além disso, seu jeito de jogar e estar, sempre feliz e sorridente fora de campo e depois toda sua magia em campo. Foi uma motivação para eu seguir o seu jeito de jogar. Depois, quando Neymar começou no Santos, ele tinha um estilo de jogo muito parecido e eu esperava fazer o mesmo que ele nas jogadas", comentou o atacante.

Raphinha falou ainda sobre o motivo por ter escolhido ir para o Barcelona. Vale lembrar que o Chelsea fez de tudo para poder garantir a contratação do brasileiro.

"O Barcelona sempre foi um dos clubes que mais notei, por causa de Ronaldo, Deco, Romário… Outros jogadores que passaram por aqui. Ver Ronaldinho e Neymar fazendo história no Barcelona foi importante. Eram referências no futebol", finalizou Raphinha.

Com Raphinha a disposição, o Barcelona finaliza sua preparação para seu próximo compromisso na pré-temporada. Nesta terça-feira (26), o clube catalão enfrentará a Juventus, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cotton Bowl, em Dallax, no estado do Texas, nos Estados Unidos.