Luís Suárez, atacante uruguaioFernando Alves/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 26/07/2022 18:16

Após deixar o Atlético de Madrid, Luis Suárez anunciou o que muitos já esperavam. "El Pistolero" afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que firmou pré-acordo com o Nacional, do Uruguai. O atacante retornará ao seu país de origem após 16 temporadas jogando no futebol europeu.

Suárez deu seus primeiros passos no Nacional e, depois de certo destaque no clube, o uruguaio foi vendido ao Ajax, da Holanda. No conteúdo divulgado, além de anunciar o pré-acordo, o centroavante escancarou a felicidade após o desfecho positivo.

De acordo com o atacante, restam apenas alguns detalhes para o anúncio oficial de sua contratação. Suárez está com 35 anos e acumula boa passagem na Europa, por times como Barcelona, Liverpool e Atlético de Madrid.

Antes de avançar nas tratativas com o Nacional, Luizito esteve muito perto de se tornar jogador do River Plate. No entanto, a eliminação precoce da Libertadores para o Vélez afastou o jogador do Monumental de Núñez.